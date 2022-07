Amsterdamse eigenaar kledingmerk opgepakt voor drugshandel

Connect on Linked in

De 44-jarige eigenaar van een bekend kledingmerk uit Amsterdam is aangehouden voor drugshandel en witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag. De man, die in Purmerend woont, kwam in beeld tijdens een lopend drugsonderzoek. Om welk merk het gaat is niet bekend gemaakt.

Huiszoeking

De recherche deed vorige maand al een doorzoeking in zijn woning. Daarbij werd 228.000 euro cash geld aangetroffen. Naast het geld werden ook een vuurwapen en luxe goederen, waaronder een klassieke auto en horloges, in beslag genomen. De man was tijdens de huiszoeking in het buitenland en meldde zich vorige week uit eigen beweging bij de politie, waar hij werd aangehouden.

Meer aanhoudingen

Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat hij sowiezo nog 14 dagen blijft vast zitten. De politie houdt er rekening mee dat er meerdere aanhoudingen zullen volgen in deze zaak.