Amsterdamse politie in actie tegen wietplantages

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam heeft afgelopen dinsdag een actie gehouden tegen georganiseerde wietteelt waarbij vijf mensen zijn aangehouden, onder wie twee hoofdverdachten. Op 7 juni 2022 viel de politie binnen in meerdere woningen en panden in onder meer Amsterdam.

BMWX5

De twee Amsterdamse hoofdverdachten zijn daarbij gearresteerd. Op plekken waar plantages zijn aangetroffen, deed de politie drie aanhoudingen. Er zijn verder een BMX X5, een vuurwapen en ruim 5000 wietplanten in beslag genomen.

In woningen op het Literhof, het Dijkgraafplein en in Meer en Vaart zijn een drietal woningen doorzocht. Bij één van deze woningen is beslag gelegd op de BMW X5. Bij een andere woning zijn diverse goederen aangetroffen, die gebruikt worden voor het produceren van softdrugs.

Tegelijkertijd deed de politie een inval in panden in Zeewolde, Emmen en Kampen. Op alle drie de adressen troffen men grote plantages aan. In Kampen is een vuurwapen in beslag genomen. De drie kwekerijen waren ingericht op bijna 6500 planten maar er stonden er ruim 5000 planten.

2018 tot 2022

De twee hoofdverdachten zijn volgens de politie te linken aan de drie opgerolde plantages maar ook aan zes andere plantages in Amsterdam en Almere.

Vanaf november 2018 tot mei 2022 heeft de politie deze zes plantages aangetroffen, die de aanleiding vormden voor het huidige onderzoek. Vijf daarvan stonden in Amsterdam, één stond in Almere. In totaal zijn bij deze kwekerijen ruim 1500 planten in beslag genomen. Bij de plantage op de H.J.E. Wenckebachweg kwam de politie net te laat: alles was al geoogst en opgeruimd.