Amsterdamse politiemedewerker geschorst om onderzoek fraude

Connect on Linked in

Een politiemedewerker van de eenheid Amsterdam is geschorst vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar ‘valsheid in geschrifte in privétijd’. Dat meldt de politie dinsdag in een persbericht.

Aanleiding voor het strafrechtelijke onderzoek is een aangifte die tegen de politiemedewerker is gedaan vanwege ‘valsheid in geschrifte in privétijd’. De politie zegt verder niet wat de aangifte precies inhoudt.

Naast het strafrechtelijke onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie is er door het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie ook een disciplinair onderzoek gestart.

De medewerker heeft gedurende het onderzoek geen toegang tot politiegebouwen en -systemen.