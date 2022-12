Amsterdamse rapper in Spanje verdacht van vermoorden moeder

Connect on Linked in

Een Nederlandse rapper wordt ervan verdacht in Spanje zijn moeder te hebben gedood. Hij werd in verwarde toestand aangehouden, op een snelweg. Dennis K. staat in Amsterdam bekend als ‘Bofplace’.

Schuldig

De Spaanse politie meldt dat zij een 26-jarige verdachte heeft aangehouden op de snelweg A-7 richting Malaga. Volgens de politie was hij ‘overstuur’ en is hij vermoedelijk schuldig aan de moord op zijn moeder, die eerder dood gevonden werd in een appartement. Zij had onder meer sporen van verwurging in haar nek, aldus de Spaanse media.

De verdachte zou de 26-jarig Amsterdamse rapper ‘Bofplace’ zijn, die muziek die uitbracht onder de naam ‘B.O.A.T.S. music’.

Verlaten

Zijn moeder was maandag naar Spanje gereisd, omdat hij volgens vrienden in wiens huis hij al een maand verbleef, ‘vreemd en gewelddadig’ gedrag vertoonde. Zij waren hierdoor al gedwongen geweest hun huis te verlaten en in een hotel te overnachten. De moeder vroeg na aankomst om haar alleen te laten, met haar zoon.

Voeten

De volgende dag werd de moeder gevonden, nadat het bevriende stel door een buurman was gewaarschuwd dat de deur van het appartement openstond. Omdat meubels de deur blokkeerden, was het lastig binnenkomen. Bij binnenkomst waren er sporen van vernieling en zag men de voeten van het 61-jarige slachtoffer liggen, waarna ze de politie belde. De vrouw bleek om het leven te zijn gebracht.

Vast

Dennis K. zou in januari van dit jaar volgens een tipgever van de politie nog een man hebben doodgeschoten van gangsterrap-crew Zone6. Bofplace bracht pas nog tracks uit, waaronder het nummer Sprakeloos.

Volgens Spaanse media was er namens de Nederlandse politie een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Niet duidelijk is waarvoor dat bevel was afgegeven.

Tot rust

De man zit op dit moment vast, in afwachting van een psychiatrisch onderzoek. Na zijn arrestatie moest hij met medicatie tot rust worden gebracht. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie en was onder invloed van harddrugs, melden Spaanse media. ‘Hij bleef zeggen: ik ga iemand vermoorden. Hij moest met medicatie kalm worden gemaakt, want hij trilde steeds.’