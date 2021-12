‘Amsterdamse taxi-branche kwetsbaar voor criminaliteit’

Connect on Linked in

De helft van de taxichauffeurs in Amsterdam is in de afgelopen drie jaar betrokken geweest bij een strafbaar feit. Dat blijkt uit een onderzoek dat afgelopen week uitkwam. De branche is kwetsbaar voor criminaliteit.

Kwetsbaar

Het is code rood in de Amsterdamse taxi-branche, is de conclusie van het rapport, uitgevoerd door Bureau Beke. De beroepsgroep is ‘uiterst kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit’. Dit heeft ermee te maken dat er te veel taxi’s in de stad zijn, en dat er ook veel onafhankelijke chauffeurs zijn die vatbaar zijn voor strafbare activiteiten.

Misdrijven

Van die zelfstandige chauffeurs kwam 42 procent voor als verdachte, betrokkene of getuige in opsporingsonderzoeken naar ernstige misdrijven, zoals drugs, wapens, ondermijning, ernstig geweld en levensdelicten.

71 bedrijven worden in het rapport genoemd als mogelijk malafide. ‘Geen van deze bedrijven heeft een website en maar liefst driekwart (76%) van deze bedrijven is niet te herleiden als taxibedrijf.’

Aan de hand

Een taxichauffeur in de stad spreekt zich er bij stadszender AT5 over uit. ‘Er zal best een en ander aan de hand zijn. Ik zie die jongens ook in die Hyundai’tjes lekker lurkend aan een ballon rondrijden en daarna vrolijk weer verder gaan uberen. Ik kan me voorstellen dat er strafzaken en ongelukken van komen.’

Met het rapport willen de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam en de politie graag de handen ineen slaan om te zorgen dat de taxibranche in de stad betrouwbaarder wordt, aldus AT5. Daarom stelt de gemeente vanaf volgend jaar een nieuw taxistelsel in. Hoe dat eruit komt te zien is nog onduidelijk.