Amsterdamse wijkagent te amicaal met Top 600-criminelen

De politie in Amsterdam heeft een agent met verlof gestuurd die in zijn aanpak te amicaal zou omgaan met leden van de criminele Top 600 in zijn stad.

Gevolgd

Wijkagent Steven de Groot werd in mei 2020 gevolgd door het programma ‘Ajouad en de Top 600’ op NPO3. Daarin was zijn afwijkende aanpak in het werken met straatcriminelen te zien. Hij geeft deze jongeren in de uitzending onder meer een lift met de politiebus. De agent legt uit waarom hij dat doet: ‘Ze zien mij niet als bedreiging, ze kennen me bij naam, weten hoe ik tegen ze doe en hoe ik over ze denk.’

Amicaal

In het programma vertelt de wijkagent dat sommige van zijn collega’s moeite hebben met zijn amicale stijl. In het programma komt wel naar voren dat de agent er bij de jongeren geen misverstand over laat bestaan dat ze ook worden opgepakt als dat nodig is. De jongeren zelf geven aan dat ze zouden willen dat er meer agenten zijn, die ‘hun kant van de zaak ook bekijken.’

Verlof

Een woordvoerder van de politie in de hoofdstad bevestigt tegenover de Amsterdamse stadszender AT5 dat de wijkagent nu met buitengewoon verlof is gestuurd. De reden wil ze niet vertellen. ‘Het is een interne kwestie, daar doen we nooit uitspraken over.’

Kennis van de straat

Volgens de politievakbond ANPV lijkt de politie niet blij met de stijl van De Groot. Een woordvoerder is daar kritisch over: ‘Ik vind het vreemd dat juist iemand met de meeste kennis van de straat in een van de moeilijkste buurten van Amsterdam naar huis gestuurd wordt, zonder verdere motivatie. Terwijl we juist iedere diender keihard nodig hebben.’

De vakbond vermoedt dat de agent overgeplaatst zal worden naar een ander politieteam. Niet duidelijk is waarom hij juist nu met verlof is gestuurd.