Amsterdamse woningen dicht na vondst drugs en 41.000 euro cash

Op last van burgemeester Femke Halsema zijn in Amsterdam woensdag en donderdag twee woningen gesloten. In de woningen werden drugs (cocaïne en MDMA) en grote hoeveelheden contant geld aangetroffen.

Woensdag werd een woning aan de H. Cleyndertweg in Amsterdam-Noord gesloten. Dat gebeurde nadat er in totaal 107,7 gram cocaïne en 16.000 euro aan contant geld werd gevonden. Ook trof de politie een nepvuurwapen en weegschaal aan in de woning.

Donderdag werd een pand aan de Bentinckstraat in de Staatsliedenbuurt (Amsterdam-West) gesloten. In de woning werden 530 MDMA-pillen, 78,4 gram cocaïne en 25.000 euro aan contant geld aangetroffen. Beide woningen zijn voor drie maanden gesloten.