Anonieme tip leidt naar bijna 500 kilo cocaïne in bedrijfspand Naarden

De politie heeft op dinsdag 22 februari bij een inval in een bedrijfspand aan de Nikkelstraat in Naarden bijna 500 kilo cocaïne aangetroffen. Ook werden spullen gevonden die gebruikt kunnen worden om drugs te verpakken. Een 26-jarige man uit Amsterdam die in het pand aanwezig was, is aangehouden als verdachte. De politie heeft het nieuws pas vandaag bekendgemaakt.

Anonieme tip

Aanleiding voor de inval was een anonieme tip die binnenkwam via Meld Misdaad Anoniem. De melder beschreef dat bij het bedrijfspand vaker sprake was van verdachte situaties. Hierin werd het vermoeden geuit dat in het pand een drugslab aanwezig zou zijn. De politie onderzocht de anonieme tip en besloot op basis daarvan op dinsdagmiddag 22 februari het pand binnen te vallen.

Vuurwapen en speedboot

In het bedrijfspand vond de politie ruim 400 kilo cocaïne, allerlei goederen die gebruikt kunnen worden om drugs te verpakken, diverse flessen met gevaarlijke vloeistoffen en een vuurwapen. De politie nam daarnaast een speedboot en een grote kluis in beslag. In de kluis vond de politie nog eens bijna 100 kilo cocaïne. De totale geschatte straatwaarde van de circa 500 kilo cocaïne komt volgens de politie neer op bijna 25 miljoen euro.

Op het moment van de inval was er één persoon in het pand aanwezig, een 26-jarige man uit Amsterdam. Hij is aangehouden. De politie doet verder onderzoek en zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

Het bedrijfspand is door de gemeente voor een half jaar gesloten.