Anonieme tip leidt naar vuurwapens en explosieven in woning Spijkenisse

De politie heeft donderdagavond na een anonieme tip over een mogelijk vuurwapen in een woning aan de Beethovenstraat in Spijkenisse meerdere wapens en explosieven gevonden. Ook zijn in een bedrijfspand materialen gevonden die gebruikt kunnen worden bij een wietkwekerij. Een 43-jarige man is aangehouden.

(Beeld uit archief)

Agenten kwamen af op een melding over de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen in een woning aan de Beethovenstraat. Toen de politie ter plaatse kwam, werden in het pand meerdere vuurwapens en explosieven aangetroffen.

Na het aantreffen van de explosieven zijn het Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld. Zij beoordelen de explosieven en dragen zorg voor een veilige afvoer en het onschadelijk maken ervan.

Bij de doorzoeking van een bedrijfspand vond de politie materialen die gebruikt kunnen worden bij een wietkwekerij. De politie meldt dat deze spullen in beslag zijn genomen en worden vernietigd.