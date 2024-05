ANPR-hit leidt naar drugslab

Connect on Linked in

De politie heeft maandagmiddag een drugslab voor synthetische drugs aangetroffen in een kas in Kwintsheul, zo zegt de politie. Eerder die middag was er in een politiesysteem een melding geweest over een auto die was gefotografeerd door ANPR-camera’s op snelweg A16 bij Dordrecht.

Kwintsheul

Dat kenteken was verdacht. Eenheden van de politie spoorden het voertuig op en startten een achtervolging.

De auto reed vanuit Dordrecht richting Kwintsheul. Bij de Van der Dussenlaan in Kwintsheul stopte de auto en zagen agenten verschillende verdachten.

Ter plaatste roken ze een anijsgeur waardoor ze het vermoeden kregen hadden dat er een drugslab aanwezig was.

Vier aanhoudingen

Uiteindelijk heeft de politie vier personen aangehouden bij een woning. Het gaat om een 28-jarige man uit Rotterdam, een 64-jarige man uit Kwintsheul, een 23-jarige man uit Tilburg en een 40-jarige man uit Waalwijk. De verdachten zitten op dit moment nog vast en hebben alleen contact met hun advocaat omdat ze in het belang van het onderzoek in beperkingen zitten.