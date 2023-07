Antwerpen: negen verdachten vast voor megavangsten cocaïne in juli

Connect on Linked in

Voor de enorme hoeveelheid cocaïne die deze maand in minder dan twee weken in belag is genomen in Antwerpen zitten nu negen verdachten vast. Ze worden verdacht betrokkenheid bij het invoeren van de cocaïne. In juli nam de Antwerpse douane bij drie vangsten bijna 11,5 ton cocaïne in beslag.

750 miljoen euro

In totaal gaat het om 11.363 kilo, volgens de Antwerpse justitie goed voor een straatwaarde van ongeveer 750 miljoen euro.

De raadkamer van de rechtbank heeft de gevangenhouding van de negen verdachten bevolen. Ze worden verdacht van invoer van drugs en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Bananen

Op 6 juli werd een partij cocaïne van 2,14 ton cocaïne ontdekt. Die zat verstopt tussen bananen in een container die vanuit Ecuador was aangevoerd.

Zondag 16 juli werd op kaai 1742 een zending van 6,8 ton cocaïne onderschept. Ook die drugs zaten verstopt in een container uit Ecuador die vol zat met bananen. In dit onderzoek heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in een loods in de Elsenstraat in Merksem op 17 juli vier verdachten (van 23, 29, 32 en 50 jaar) gearresteerd. In diezelfde loods werden ook handvuurwapens, laders, munitie, radio jammers en geknipte zegels van containers teruggevonden.

Beveren

In de loop van vorige week is nog een lading van 2,4 ton cocaïne onderschept. Dat gebeurde volgens het Antwerps parket in een lopend onderzoek van de FGP Antwerpen.

Tijdens een inval in een loods op de Kieldrechtsebaan in Beveren zijn vijf verdachten tussen 29 en 46 jaar gearresteerd. Er zijn zes auto’s, twee motoren, verschillende cryptotelefoons, een vuurwapen, jammers, munitie en 16.000 euro in beslag genomen.

De onderzoeken worden nog voortgezet door FGP Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter.