Antwerpen vestigt cocaïne-record: 65 ton

In het Antwerpse havengebied is in 2020 meer dan 65.500 kilo cocaïne in beslag genomen, een record. In reactie maakte de Douane bekend dat er nog meer scanners zullen worden aangekocht.

In acht jaar tijd is de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne verveertienvoudigd. In 2019 onderschepten de autoriteiten iets meer dan 62 ton cocaïne in Antwerpen.

De waarde van die cocaïne in de verkoop in de detailhandel zou op zo’n 7,5 miljard euro liggen.

In de Rotterdamse haven is vorig jaar ruim 35.000 kilo in beslag genomen.