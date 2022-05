‘Antwerps kickboksgala afgelast om witwasonderzoek’

Connect on Linked in

Het grote kickboksgala Glory Rivals#1 gaat niet door. Volgens de Gazet van Antwerpen heeft het bedrijf Sportpaleis NV, de eigenaar van de Lotto Arena in Antwerpen, de samenwerking met organisator Antwerp Fighting Organisation (AFO) verbroken. De reden daarvoor is een onderzoek van de politie naar fiscale fraude en witwaspraktijken bij AFO.

Glory Rivals

Het kickboksgala in de Antwerpse Lotto Arena zou het eerste in een reeks evenementen in de reeks Glory Rivals worden. De organisatie is een samenwerking tussen de twee grote Nederlandse organisaties Glory en Enfusion, en Antwerp Fighting Organisation (AFO). Het evenement zou op 21 mei worden gehouden.

Het KALI-team, van de Antwerpse en federale politie, dat zich speciaal richt op georganiseerde drugscriminaliteit, onderzoekt nauwe banden tussen AFO en sleutelfiguren uit het Antwerpse misdaadcircuit. VIP-tafels worden bij dit soort gala’s vooral bezet door criminelen.

Failliet verklaard

Het organiseren van vechtsport-evenementen is legaal. Maar nu zijn geldstromen binnen AFO voorwerp van onderzoek. Sinds januari 2020 is het bedrijf AFO formeel failliet. Er wordt ook onderzocht of de btw op de kaartverkoop wel is afgedragen.

Sportpaleis NV zou de banden met AFO hebben willen doorsnijden om te voorkomen dat ook zij voorwerp van strafrechtelijk onderzoek worden.