Antwerps parket eist vijf jaar cel voor 350 kilo coke in container

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Antwerpen vijf jaar cel geëist tegen Yousef E.Y. (37), alias Bouchiar. De voormalige overvaller zou volgens het Antwerpse parket eind 2018 een lading van 350 kilo cocaïne uit een container hebben willen halen. Ook zou hij tijdens een wegversperring met hoge snelheid zijn ingereden op agenten. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

(Archieffoto)

In december 2018 werd een verdachte container afgeleverd bij een bedrijf aan de Westkaai in het Antwerpse district Merksem. Politieagenten zagen dat Yousef E.Y. en zijn jongere broer Ali een opvallende interesse hadden in de container. Camerabeelden tonen aan dat Ali in opdracht van zijn oudere broer uit een auto stapt om foto’s te maken van de container. In de container werden sporttassen met in totaal 350 kilo cocaïne gevonden.

Voorwaardelijk vrij

Toen de politie de broers wilde arresteren rende Ali weg. Yousef vluchtte in zijn auto en zou volgens de politie met hoge snelheid in zijn gereden op een wegversperring. Hij wordt door het parket naast de poging om de partij cocaïne in zijn bezit te krijgen ook verdacht van gewapende weerspannigheid. Bouchiar wist te ontkomen, maar meldde zichzelf een maand later bij de politie. Ali werd onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zou volgens zijn advocaat zijn meegesleurd in een verhaal waar hij niks mee te maken had.

Bouchiar gaf toe dat hij zijn onwetende jongere broer had misbruikt, maar ontkende iets met de partij cocaïne te maken te hebben. Hij zei dat hij een container vol elektronica wilde stelen. Justitie gelooft daar niets van en eist vijf jaar cel.

Autobranden

In maart 2019 brandde een Renault Clio uit in de Emiel Vanderveldenstraat in het Antwerpse district Hoboken. Die auto werd door een van de broers van Yousef E.Y. gehuurd. De aanslag werd door de politie gelinkt aan conflicten binnen het drugsmilieu. Diezelfde nacht vonden er nog twee aan criminelen gelinkte autobranden plaats bij Park Spoor Noord.