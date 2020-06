‘Antwerps restaurant was pleisterplaats onderwereld’

Connect on Linked in

Een restaurant in het Antwerpse stadsdeel Borgerhout was een ontmoetingsplaats voor onderwereldfiguren, aldus het parket in Antwerpen. Bovendien werd er witgewassen en werkten er illegalen en zwartwerkers. De inboedel van de restaurant Churro’s op de Turnhoutsebaan in Borgerhout is donderdag in beslag genomen. Churro’s en ook restaurant Fish House waren al sinds november 2019 gerechtelijk verzegeld.

Draaischijf

Het onderzoek legt volgens justitie nauwe verwevenheid bloot tussen de onderwereld en de bovenwereld in Antwerpen. Het restaurant Churro’s was achter de schermen volgens de Antwerpse justitie ‘een draaischijf voor tal van criminele activiteiten’ en stond bij de politie bekend als een criminele ontmoetingsplaats. Er was een witwasconstructie opgezet waarbij valse facturen tegen betaling worden uitgegeven. De vragende partij schreef dan een som geld over op rekening van het restaurant als vergoeding voor een fictieve prestatie. Geld werd vervolgens cash geretourneerd tegen betaling van een commissie.

Illegalen

Ook fungeerde het restaurant Churro’s volgens de Antwerpse justitie als een interimbureau voor illegale tewerkstelling. Van 2018 tot einde 2019 zouden vanuit het restaurant tientallen illegalen en zwartwerkers zijn gerekruteerd en ingezet voor de uitvoering van voornamelijk overheidsopdrachten. De illegale werknemers waren voornamelijk van Marokkaanse origine. De illegalen en zwartwerkers werden ingezet door onderaannemers uit Antwerpen en Lokeren die in opdracht van gerenommeerde hoofdaannemers overheidsopdrachten uitvoerden.

Sterfhuisconstructies

Het onderzoek heeft volgens justitie blootgelegd dat meer dan 100.000 illegale arbeidsuren werden gepresteerd bij de uitvoering van overheidsopdrachten. De illegalen en zwartwerkers werden ingezet bij de uitvoering van opdrachten bij onder andere Farys, Proximus, Elia en Water-Link. Een constructie met meerdere onderaannemers en tussenpersonen diende als buffer om deze illegale tewerkstelling te verhullen. Er werden tijdens het onderzoek op verschillende werven illegalen en/of zwartwerkers aangetroffen die direct te linken zijn aan de vennootschappen actief achter het restaurant.

Achter het restaurant Churro’s zou ‘een aaneenschakeling van strafbare sterfhuisconstructies’ schuilgaan. De uitbaters bleven met hun opgebouwde fiscale en sociale schulden uit de handen van de overheid.