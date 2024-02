‘Antwerpse burgemeester wil Belgische agenten naar Ecuador in strijd tegen drugs’

Connect on Linked in

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever wil dat de Belgische politie rechercheurs naar Ecuador stuurt, om samen met de politie daar een eenheid te vormen in de strijd tegen drugscriminaliteit. Dit schrijft de Gazet van Antwerpen zaterdag.

Beeld: de haven van Guayaquil

Samenwerken

De Wever trok samen met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en zijn Hamburgse collega Peter Tschentscher naar Colombia, Ecuador, Peru en Costa Rica om samenwerkingsverbanden te sluiten met de havens, de politie, de douane en het gerecht.

Burgemeester De Wever was onder de indruk van de situatie in Ecuador, schrijft de Gazet van Antwerpen, waar drugsbendes niet aarzelen om politici, rechters en politiemensen te vermoorden. De haven van Guayaquil in Ecuador is de belangrijkste uitvoerhaven van cocaïne naar Europa en de Verenigde Staten.

De Wever had in Ecuador ontmoetingen met de president en met verschillende vertegenwoordigers van politie en justitie. ‘Die mensen zijn ten einde raad en bang’, aldus De Wever. Ze kunnen alle hulp gebruiken.’

Teams

De Antwerpse burgemeester vindt dat de Belgische overheid politiemensen naar Ecuador moet sturen om een zogenaamde Supported Unit te vormen. Supported Units zijn gespecialiseerde teams van buitenlandse politiemensen en lokale rechercheurs, die zich richten op topcriminelen of zogenaamde high value targets.

Zo werd de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar uitgeschakeld door een Supported Unit van Colombiaanse en Amerikaanse politiemensen, aldus de Gazet.

Gemengd

België is een van de weinige landen die nog niet deelnemen aan Supported Units. Nederland en Frankrijk vormen al langer dergelijke gemengde politieteams in Zuid-Amerika. Ook Spanje en Italië nemen deel aan Supported Units in Zuid-Amerika.