‘Antwerpse havenplanner vast in Marokko’

Switch Charlotte B. werkte bij terminaloperator DP World en had in die functie toegang tot de logistieke planning van containers. Na de onderschepping van de cocaïne op 17 april tijdens een zogenaamde switch-operatie op kaai 1700, verscheen ze niet meer op haar werk en verliet ze het land samen met haar echtgenoot. De onderschepte lading was afkomstig uit Ecuador en werd vermoedelijk overgeladen van een Zuid-Amerikaanse naar een Europese container met bestemming Verenigd Koninkrijk, om zo douanecontrole te vermijden.

Handlangers

De politie vermoedt dat de criminele organisatie gebruikmaakte van een “Trojaanse container” om de drugs over te laden. In zo’n container verbergen zich handlangers, die op het juiste moment uit hun schuilplaats komen om de cocaïne fysiek van de ene container naar de andere te verplaatsen.

Charlotte B. zou er als planner voor hebben gezorgd dat de betrokken containers strategisch dicht bij elkaar werden geplaatst, op een locatie die volgens de politie ongebruikelijk is voor zulke types containers.

Gekneveld

De Trojaanse container werd volgens het onderzoek vanuit een terrein in Lint naar de terminal van DP World gebracht. Toen speurders de container controleerden, troffen ze daar een van de vermoedelijke uithalers aan, samen met de lading cocaïne. In een tweede container, die opengebroken op de kaai stond, bleken sporen van doorzoeking aanwezig. De meest opvallende vondst volgde echter in de Trojaanse container: daar lagen twee mannen vastgebonden, gekneveld aan handen en voeten. Over hun identiteit en de reden van hun gevangenschap is nog niets bekendgemaakt.

Drie mannen van 19, 22 en 22 jaar oud zijn ter plaatse gearresteerd. Het onderzoek concentreert zich nu verder op de rol van Charlotte B., die volgens justitie een cruciale schakel was in de logistieke uitvoering van de switch.

Justitie in Antwerpen sluit niet uit dat er nog meer verdachten in beeld komen.