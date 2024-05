Antwerpse justitie denkt gruwelmoord uit 1999 te hebben opgelost

Connect on Linked in

Met de aanhouding van een 51-jarige Albanees denkt de Antwerpse justitie de dader te pakken te hebben van een gruwelijke moord op een 17-jarige prostituee in 1999. Het lichaam van het meisje werd in de nacht van 16 mei 1999 aan de Dries in Antwerpen gevonden. De Roemeense Iona B. bleek vreselijk met een mes te zijn toegetakeld en als gevolg van die wonden te zijn overleden.

Valse identiteit

De forensisch arts telde een 20-tal snij- en steekwonden. In het onderzoek bleek dat het slachtoffer kort voor haar dood met haar vermoedelijke pooier in een café in de buurt was gezien. Getuigen hadden een man zien weglopen. Deze man verbleef met een valse identiteit in België.

Hij wist te ontkomen naar het buitenland en kon ondanks stevige naspeuringen in Europa niet worden gepakt. Daarna verwerd de zaak tot een coldcase.

Handschoen

Na overleg tussen parket Antwerpen en de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) is het onderzoek heropend en is in 2020 opnieuw naar het dna-bewijs gekeken. Het bleek inmiddels mogelijk om een dna-profiel vast te stellen op een handschoen die op de plaats van de feiten was overgebleven.

De verdachte zou in 1993 Albanië hebben verlaten en hij zou in 2002 in Italië zijn aangekomen. Daarvoor had hij een valse identiteit gebruikt. In Italië werd hij verschillende keren gecontroleerd door de politie, maar niet aangehouden.

Volgens de Gazet van Antwerpen is hij uiteindelijk dit voorjaar gearresteerd in Rome.

De Albanees is op 5 april overgevlogen naar België.

Uit een vergelijkend dna-onderzoek is inmiddels een positieve match met het dna van de verdachte vastgesteld