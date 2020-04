‘Antwerpse restauranthouder ontvoerd en mishandeld’

Connect on Linked in

In Antwerpen zijn vorige week twee mannen opgepakt omdat ze een Antwerpse restauranthouder zouden hebben ontvoerd. Het slachtoffer werd zwaar mishandeld en moest worden behandeld in een ziekenhuis, aldus de Gazet van Antwerpen.

De verdachten zijn een 25-jarige man uit Berchem en een 34-jarige Antwerpenaar. De familie van de 36-jarige restauranthouder had vorige week woensdagnacht de politie gebeld. Het slachtoffer lag op dat moment in het Universitair Ziekenhuis bij Brussel.

De gijzelnemers zouden bijna de pink van de man afgeknipt hebben. Of de man vrijgelaten werd of er zelf in slaagde zich te bevrijden is nog onduidelijk.

Een arrestatieteam van van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen heeft de twee donderdagochtend gearresteerd.

Het slachtoffer is eigenaar van een restaurant in het centrum van Antwerpen. Het Antwerps parket wil niets kwijt over de de reden waarom de man werd ontvoerd.

Verschillende bronnen van de Gazet van Antwerpen spreken over een conflict over een lening van 100.000 euro.