Antwerpse strafadvocaat aangehouden voor politieverhoor

De Antwerpse advocate Tanja Smit (47) is maandagmiddag aangehouden in een onderzoek naar drugs. Volgens de Gazet van Antwerpen is ze verdachte van deelname aan een criminele organisatie. Ze is voor de onderzoeksrechter in Antwerpen geleid die haar in verdenking heeft gesteld.

Smit zat enige tijd voor verhoor in het cellenhuis aan de Begijnenstraat. Inmiddels is ze weer vrijgelaten.

Tanja Smit heeft vaak opgetreden in strafzaken met bijvoorbeeld drugs- of moordverdachten in de regio Antwerpen. De advocate was in het verleden gemeenteraadslid van de SP.A. In 2014 was ze terwijl ze gemeenteraadslid was verdacht van valsheid in geschrifte en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Ze werd daarvan vrijgesproken.