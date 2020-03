Arrestant (40) overleden in Zwolse politiecel

Connect on Linked in

Een 40-jarige Zwollenaar is zaterdagmiddag overleden nadat hij was ingesloten in het cellencomplex van de politie in Zwolle. De politie kreeg rond 17.30 een melding dat een man in een supermarkt aan de Hogenkampsweg mensen zou lastigvallen.

Personeel van de supermarkt zette de man buiten, waar hij verder ging met het lastigvallen van mensen. Zo zou hij onder andere iemand uit een auto hebben geprobeerd te trekken. De politie hield de man aan.

Tijdens de aanhouding verzette de Zwollenaar zich waarna hij onwel werd. Na onderzoek van ambulancepersoneel bleek dat de man overgebracht kon worden naar het cellencomplex in Zwolle waar hij werd ingesloten. Kort daarna werd de verdachte weer onwel. De man is ondanks een reanimatiepoging overleden.