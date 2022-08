Arrestant onwel na knie op de borst van politieagent

Connect on Linked in

Een man die donderdag door de politie in Borne is gearresteerd is tijdens vervoer naar het politiebureau in Hengelo onwel geworden, nadat een agent een knie op zijn borst plaatste toen hij buiten bewustzijn op de grond lag. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.

Speekseltest

Donderdag controleerden omstreeks 20.15 agenten de bestuurder van een auto op de Bornsche Beeklaan in Borne. De bestuurder bleek onder invloed van drugs te zijn, zo bleek uit een speekseltest. Daarop is de man aangehouden en in een politieauto vervoerd. Onderweg werd hij onwel.

Op videobeelden die handen zijn van RTV Oost is te zien hoe de man vanaf de achterbank naar buiten wordt gesleept en in de binnenstad van Hengelo op straat valt. Een van twee agenten plaatst zijn knie op de borst van de arrestant.

De politie riep een ambulance op en de man is met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij ligt nu nog in het ziekenhuis.

Geen weerstand

Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Oost geen antwoord te kunnen geven op de vraag waarom de agent zijn knie op de borst van de man plaatste op een moment dat de man geen weerstand leek te bieden. Die vraag maakt onderdeel uit van het onderzoek door de Rijksrecherche.