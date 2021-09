Arrestatie en luxe goederen afgepakt bij controle in P.C. Hooftstraat

Connect on Linked in

Bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam, de politie, de Belastingdienst en de FIOD zijn zaterdag op en rondom de Amsterdamse P.C. Hooftstraat verschillende controles uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere luxe goederen, waaronder een Rolex-horloge en kostbare winterjassen, tassen, schoenen en zonnebrillen, in beslag genomen. Een 27-jarige verdachte uit Lelystad is aangehouden op verdenking van witwassen.

Veel contant geld

De integrale actie vond volgens de politie plaats in het kader van het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld en de bovenwereld zich met elkaar vermengen. In een groot aantal winkels in het duurdere segment worden regelmatig grote contante bedragen uitgegeven. Niet altijd is duidelijk wat de herkomst van dat geld is.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel geld dat wordt uitgegeven en witgewassen in de P.C. Hooftstraat afkomstig is uit criminele activiteiten. Ook beschikt de recherche over informatie dat er mensen komen winkelen die geen of weinig geregistreerd inkomen hebben.

Winkeliers

Tijdens de controle werden eventuele belastingschulden geïnd en in meerdere gevallen vindt nog een vervolgonderzoek plaats. De actie was tevens gericht op de vraag of de ondernemers zich houden aan de plicht om verdachte transacties te melden bij de instanties. De winkeliers worden hier de komende periode onder meer in getraind.