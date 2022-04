Arrestatie in onderzoek naar dode man in duinen bij Egmond aan Zee

Print This Post

De recherche heeft vrijdagavond een 29-jarige man uit Egmond aan Zee gearresteerd in het onderzoek naar de dood van de 56-jarige Peter Langenberg uit Alkmaar. Diens lichaam werd op zondagmiddag 17 april aangetroffen in de duinen bij het strand van Egmond aan Zee, in de buurt van een homo-ontmoetingsplaats. De politie ging direct uit van een misdrijf.

Volledige beperkingen

De betrokkenheid van de Egmonder bij de dood van Langenberg wordt verder onderzocht, zegt de politie. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zit in volledige beperkingen. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie verstrekt daarom op dit moment geen nadere informatie.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) zet het onderzoek voort.