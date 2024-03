Arrestatie in onderzoek naar dode man woning Amsterdam-Zuid

Print This Post

De politie heeft zaterdag een 27-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 52-jarige man in een woning aan de Balthasar Floriszstraat in Amsterdam-Zuid. De verdachte zit vast in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



De zaak kwam op maandag 18 maart aan het licht na een melding dat er geen contact meer met het slachtoffer te krijgen was. Agenten gingen vervolgens naar de woning van de 52-jarige bewoner en troffen hem binnen levenloos aan. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht.

TGO

Een TGO (Team Grootschalige Opsporing) hield zich sindsdien bezig met het onderzoek en kreeg zicht op een verdachte die zaterdagmiddag in een pand aan de Transformatorweg in Amsterdam-West kon worden aangehouden. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht van de aanhouding.

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van de zaak. Om tot een completer beeld te komen wat zich precies heeft afgespeeld in de woning in Amsterdam-Zuid is het onderzoeksteam op zoek naar getuigen. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.