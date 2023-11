Arrestatie in onderzoek naar vondst explosief in Nuland

Connect on Linked in

Er is vrijdag een 37-jarige man uit Helmond aangehouden in het onderzoek naar het vorige maand in Nuland gevonden explosief. Daar ontdekte op 30 oktober een voorbijganger een verdacht pakketje in de bosjes bij een aantal woningen aan de Nulandse Zomerdijk.

Ontruimd

Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bleek dat het om een zelf gefabriceerd explosief ging. Drie huizen in de omgeving werden ontruimd. Op een aangewezen locatie is het explosief later die dag tot ontploffing gebracht.

De recherche heeft met meerdere buurtbewoners en mogelijke getuigen gesproken en beeld- en sporenmateriaal veiliggesteld.

Helmond

De 37-jarige man is vrijdagmiddag in Helmond aangehouden. Overigens loopt het onderzoek nog door.

De recherche onderzoekt het verband met eerdere brandstichtingen aan de Zomerdijk in Nuland.