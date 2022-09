Arrestatie in Zwitserland in onderzoek dode in Capelle

Connect on Linked in

Donderdagavond is in Zwitserland een 30-jarige man gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 55-jarige man in Capelle aan den IJssel. In zijn woning aan de Kringdans werd op 28 mei 2021 een dode gevonden die om het leven was gebracht. Hoe dat was gebeurd bracht de politie niet naar buiten. Een buurtbewoner had het slachtoffer zien liggen.

Een dna-hit heeft uiteindelijk tot de aanhouding in Zwitserland geleid. Het Openbaar Ministerie zal een uitleveringsverzoek aan Zwitserland gaan doen. De man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn nationaliteit is niet bekend.