Arrestatie na schietpartij in Limburgse woning

In het Limburgse Haelen is vrijdagnacht een persoon aangehouden, nadat er een schietpartij had plaatsgevonden in een woning.

Gewond

De politie ontving rond half vier vrijdagnacht een melding van een uit de hand gelopen ruzie in een woning in Haelen. Bij het conflict zou ook geschoten zijn. Daarbij raakte niemand gewond. Een opgeroepen arrestatieteam hield een verdachte aan. Dit was een bewoner van het huis.

Buurtonderzoek

De politie heeft het huis inmiddels doorzocht. Ook voerde ze een buurtonderzoek uit. Over de precieze toedracht kan ze nog niets zeggen.