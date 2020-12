‘Arrestatie na schietpartij in Zwolle’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een mogelijke schietpartij aan de Klooienberglaan in de Zwolse wijk Holtenbroek is maandagmiddag één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt of er sprake is van een schietpartij of vuurwerk. Er is niemand gewond geraakt.

De politie rukte rond 16.00 met meerdere voertuigen uit en heeft een groot deel van de Klooienberglaan afgezet. Of er daadwerkelijk is geschoten en wat het motief is maakt deel uit van het onderzoek.

RTV Oost schrijft dat er volgens getuigen een schot is gevallen, maar dat het onduidelijk is wie geschoten heeft.

Melding schietpartij Klooienberglaan Zwolle, groot PD gemaakt door de politie. Onduidelijk nog wat er precies gebeurd is. Veel politie op locatie. Mocht iemand tips hebben van politieinzetten elders in Zwolle, alle info is welkom. pic.twitter.com/EAbYh8XeWZ — Stefan Verkerk (@Stefanuzz) December 28, 2020