Arrestatie na vondst cocaïne en kruisbogen

De politie heeft in het afgelopen weekeinde drugs en wapens gevonden in Zeeland. Een persoon is aangehouden als verdachte.

Beeld: de wapens en drugs die de politie in Zeeland in beslag nam (foto: politie Haringvliet)

Vondst

De grote drugs- en wapenvondst werd gedaan in twee woningen, op Goeree-Overflakkee. Dit meldt de politie.

In één pand werd een automatisch wapen, cocaïne, versnijdingsmiddel en hennep gevonden. In een ander pand is zwaar vuurwerk in beslag genomen.

Kruisboog

Ook werden meerdere soorten harddrugs, een vuurwapen, een airsoftwapen, een boksbeugel, zwaarden, messen en een kruisboog gevonden.

Eén persoon is aangehouden en heeft de jaarwisseling in de cel doorgebracht.

De vondst vormde onderdeel van een actie die de politie Haringvliet hield met een drugsteam.