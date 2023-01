‘Arrestatie op A27 na ontvoering 15-jarige in Amsterdam’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Op de A27 zijn dinsdagochtend meerdere personen aangehouden door de politie nadat er in Amsterdam een jongen (15) was ontvoerd. In de Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam werd dinsdagmorgen een 15-jarige jongen onder dwang meegenomen. Op de A27 werd hij weer bevrijd.

De Pijp

Omstreeks 08.40 kreeg de politie in Amsterdam een melding dat er een jongen door meerdere personen een busje in zou worden geduwd, in stadsdeel De Pijp, in Amsterdam-Zuid. De politie riep via Burgernet het publiek op om naar een witte bestelbus uit te kijken.

De politie wist het busje op de A27 ter hoogte van Groenekan te traceren en de auto klem te rijden. De politie startte een “uitpraatprocedure” waarbij waarschuwingsschoten zijn gelost.

Ongedeerd

De jongen werd lichamelijk ongedeerd aangetroffen en bevrijd. Er zijn drie mannen aangehouden: een 36-jarige man uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. De aangehouden verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om die reden wil de politie op dit moment niet meer informatie geven.

De snelweg werd bij de afslag Bilthoven afgesloten in de richting van Utrecht, zo vertelde politie aan RTV Utrecht. Er waren ook auto’s van een arrestatieteam betrokken.