Arrestatie op Curaçao in groot onderzoek naar liquidaties en drugshandel

Connect on Linked in

De politie heeft maandag op Curaçao een 40-jarige verdachte opgepakt in een zeer groot onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezig zou houden met in de internationale en witwassen, zo meldt Curaçao.nu. Ook zou de groep meerdere liquidaties hebben uitgevoerd. Verdachte R.L. werd in zijn auto op de openbare weg.

R.L. is verdachte in het onderzoek “Themis”. Hij verbleef tijdelijk op Curaçao in een resort. Direct na zijn aanhouding is zijn hotelkamer doorzocht. De nationaliteit van L. is onbekend.

Eerder waren er in dit onderzoek in november 2020 aanhoudingen op Curaçao. Onderzoek Themis loopt inmiddels een jaar.

Het gaat om strafbare feiten die in verschillende landen van het Koninkrijk en in landen daarbuiten zijn gepleegd. Een gecombineerd rechercheteam is ermee bezig. Het bestaat uit leden van de politiekorpsen van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam, RST, waar ook Nederlandse rechercheurs aan deelnemen. Het Openbaar Ministerie Sint-Maarten en het Openbaar Ministerie Curaçao geven leiding aan het project.