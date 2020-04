Arrestatie straatdealer leidt politie naar 45.000 euro

Connect on Linked in

De politie heeft afgelopen vrijdag een 18-jarige jongen aangehouden op verdenking van handel in hasj. Vervolgonderzoek leidde de politie naar een kamer van een woning in Amsterdam-Zuid waar ruim 1,5 kilo hasj en ruim 45.000 euro in contanten lag.

Vrijdag zag een politieman in burger een vermoedelijke drugsdeal op de Kennedylaan in Amsterdam-Zuid. Hij besloot de verdachte te volgen. Op het Krugerplein in Amsterdam-Oost had de verdachte opnieuw contact met iemand en vond er een overdracht plaats. Beide mannen zijn aangehouden.

Bij de verdachte die al gevolgd werd werd naast hasj en cash bij hem thuis ook 45.000 euro aangetroffen. De andere verdachte had naast de net gekochte hasj ook nog vele tientallen vermoedelijk xtc-pillen bij zich. Laatstgenoemde is na onderzoek en verhoor gisteren heengezonden.

De hasj wordt vernietigd en het geld is in verband met de verdenking van witwassen in beslag genomen. De verdachte dealer zat in verzekering en werd dinsdagavond voorgeleid aan de rechter-commissaris.