Arrestatie voor drugshandel leidt naar ruim ton cash geld

Een 27-jarige Tilburger is zaterdagavond op de Pironstraat in Tilburg aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en witwassen. In de woning van de man vond de politie later op de avond ruim 100.000 euro aan contant geld.

Agenten hielden zaterdagavond rond 23.15 op de Pironstraat de auto van de 27-jarige verdachte staande op verdenking van dealen. Bij fouillering op het politiebureau bleek dat de Tilburger ruim 300 euro contant geld bij zich droeg. Ook werd in zijn onderbroek een flink aantal gripzakjes gevonden met vermoedelijk cocaïne. Zowel de auto als het geld en de drugs zijn in beslag genomen.

Bij de doorzoeking van de woning van de man vond de politie ruim 100.000 euro contant geld. De 27-jarige Tilburger zit vast en wordt door de politie gehoord. Het onderzoek loopt.