Arrestatie voor explosie bij woonhuis Amsterdam

De politie heeft vrijdagavond een 18-jarige Amsterdammer opgepakt die verdachte is in een onderzoek naar een explosie bij een woning aan de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam-Noord in de nacht van zondag op maandag. Daarbij ontstond enorme schade. De deur van een woning is vermoedelijk met zwaar vuurwerk opgeblazen. Er waren eerder al schietpartijen in de straat.

In de nacht van 20 op 21 oktober was er ook een explosie bij de woning. De 18-jarige is niet verdacht van die explosie, maar de politie houdt er rekening mee dat er een verband tussen de twee explosies is.

In november vorig jaar raakte in dezelfde straat een 18-jarige gewond door een schietpartij. In juli van dit jaar werd een woning beschoten in de Dijkmanshuizenstraat. Onbekend is of die incidenten een relatie hebben met de recente ontploffingen.