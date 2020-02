Arrestatie voor neerschieten Amsterdamse portier

Connect on Linked in

De politie zegt afgelopen vrijdagavond een 33-jarige man te hebben aangehouden die ervan wordt verdacht de schutter te zijn bij een schietincident een week eerder op de Rhôneweg in het Amsterdamse Westelijk Havengebied in de buurt van NS-station Sloterdijk. Daarbij raakte een portier ernstig gewond.

Het slachtoffer (34) was na zijn dienst door een man op een scooter beschoten. De beveiliger herkende de schutter als een man die hij eerder die nacht uit een horecagelegenheid had gezet. Hij had zich daar misdragen omdat hij dronken was. De schutter is na het schieten snel weggereden en ondanks een zoektocht van de politie werd hij dat weekend niet meer gevonden.

Recherchewerk leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een verdachte in de buurt van de flat Geldershoofd in Amsterdam-Zuidoost. De verdachte is een 33-jarige Amsterdammer. Hij heeft inmiddels een bekennende verklaring afgelegd en is voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor een periode van 14 dagen vastgezet.

Het slachtoffer inmiddels is ontslagen uit het ziekenhuis. De verwachting is dat hij nog langere tijd nodig heeft om te herstellen.