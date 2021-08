Arrestatie voor schietpartij bij Rotterdams ziekenhuis

Print This Post

Dinsdag is een 22-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking betrokkenheid bij de schietpartij op de loopbrug tussen het Ikazia-ziekenhuis en het Zuidplein, dit voorjaar in Rotterdam-Zuid. Wat zijn precieze rol zou zijn geweest wordt nog onderzocht. De politie zegt dat het onderzoek nog gaande is en er meer verdachten worden gezocht.

Overdag op zaterdagmiddag 15 mei was het druk op de loopbrug bij het Zuidplein. Er was veel winkelend publiek op de been rondom het winkelcentrum. Toen er geschoten werd ontstond er paniek onder het publiek. Bij de schietpartij raakte één omstander licht gewond door een rondvliegende kogel. De politie spreekt van geluk dat er niet nog meer gewonden zijn gevallen.

In het onderzoek zijn getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de genoemde verdachte maar het is nog niet afgerond.