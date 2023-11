Arrestaties en gewonde bij douane-actie in Rotterdam

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagmiddag meerdere personen aangehouden bij een actie in Rotterdam. Dit vond plaats rondom een vrachtwagen en een auto. Bij de actie zou een gewonde zijn gevallen.

Beeld: de douane-inzet bij de vrachtwagen aan de Bolnesserkade in Rotterdam (foto JBMedia Joey Bremer)

Inzet

De actie vond dinsdagmiddag plaats rond 16.00. aan de Bolnesserkade in Rotterdam. De inzet van een team van de douane vond plaats bij een vrachtwagen met een koelcontainer, en een personenauto, op een parkeerterrein. Dit meldt de website Transport Online. Twee personen werden even verderop aangehouden door een arrestatieteam van de douane, bij een tankstation aan de Groeninx van Zoelenlaan in Rotterdam.

De personenauto is voor verder onderzoek in beslag genomen. De vrachtwagen werd hiervoor onder beveiligde escorte overgebracht naar een geheime locatie.

Lopend

Het Openbaar Ministerie bevestigt de informatie. Ze geeft aan dat het om een onderzoek gaat van het zogenaamde Combiteam Havens, een samenwerking tussen FIOD, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. Het OM heeft de aanhouding van meerdere personen bevestigd. Zeer waarschijnlijk gaat het om een drugsonderzoek. Onbekend is of er drugs in de voertuigen is aangetroffen.

Bij de actie kwam een ambulance ter plaatse. Het is onduidelijk of er een gewonde is gevallen bij het arrestatieteam, of dat het om een verdachte ging.