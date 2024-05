Arrestaties en zwaargewonde na nieuwe schietpartij in Rotterdam

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagmiddag vier verdachten aangehouden na een schietpartij in de Borgerstraat in Rotterdam-West. Eén van hen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

(Beeld: Media-TV)

De schietpartij vond rond 17.15 plaats in de Borgerstraat. Agenten troffen daar meerdere kogelhulzen aan. Vermoedelijk zijn twee auto’s al schietend achter elkaar aangereden na de schietpartij op de Borgerstraat.

Frans kenteken

Aan de Veldkersweg in Rotterdam-Noord is een voertuig met Frans kenteken door de politie klemgereden en zijn twee verdachten aangehouden, waaronder de zwaargewonde man die naar het ziekenhuis is overgebracht. De andere auto met ook twee inzittenden werd klemgereden op de Mathenesserweg in Rotterdam-West. In totaal zijn er vier verdachten aangehouden.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Eerdere schietpartij

Eerder vanmiddag vond een paar honderd meter van de Borgerstraat vandaan ook al een schietpartij plaats op de Vosmaerstraat in Rotterdam-West. Daarbij raakte een 32-jarige man uit Rotterdam gewond. Volgens de politie staan beide schietpartijen los van elkaar.