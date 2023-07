‘Arrestaties in actie tegen afslankpillen’

Connect on Linked in

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 8000 afslankpillen met daarin amfetamine in beslag genomen. Meerdere mensen zijn na gebruik van die pillen in het ziekenhuis beland, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Er zijn in Rotterdam twee verdachten aangehouden.



Postpakketjes

In een bedrijfspand in de regio Haarlem zijn 4500 pillen gevonden die klaar lagen om in postpakketjes te worden verstuurd. In een woonhuis vonden rechercheurs 1500 capsules, en grondstoffen voor nog eens 1500 van die afslankpillen. Het lijkt er sterk op dat er poeders werden gemixt waarmee capsules werden gevuld.

Afgelopen week deden rechercheurs en inspecteurs van de NVWA invallen in totaal drie woningen, twee bedrijfspanden, een garagebox en drie auto’s doorzocht. De twee aangehouden verdachten zijn na verhoor op vrije voeten gesteld.

Drie andere verdachten zijn niet aangehouden.

Fatburmers

Illegale afslankpillen worden online en op sociale media aangeboden als ‘fatburners’ onder verschillende namen, waarvan Iomax de bekendste is. De bijwerkingen kunnen ernstig zijn: hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgejaagd gedrag. Dat zijn overigens de normale effecten van amfetamine, of speed.

In februari is een 40-jarige vrouw om het leven gekomen na een hersenbloeding.

De NVWA is al tien jaar bezig met bestrijding van dit soort pillen. Ze zijn al decennia lang op de illegale markt verkrijgbaar.