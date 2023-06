Arrestaties in Amersfoort en Almere voor vuurwapenbezit

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdag in Amersfoort en Almere drie verdachten van 33, 36 en 18 aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. In Amersfoort werd in een woning een nep explosief en illegaal vuurwerk aangetroffen. In een auto van een Almerenaar werd ook harddrugs gevonden.

Op basis van binnengekomen informatie over mogelijk vuurwapenbezit deed de politie zaterdagmiddag rond 16.30 een doorzoeking van een woning aan de Leonardo Da Vincistraat in Amersfoort. Agenten doorzochten de woning en troffen een vuurwapen en munitie aan.

Replica

In een tweede woning aan Het Klinket vonden agenten een op een explosief lijkend voorwerp. Volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) die het explosief onderzocht ging het om een replica van een explosief dat als afdreigend kan worden beschouwd. Ook werd een doos met illegaal vuurwerk aangetroffen. De twee verdachten van 33 en 36 uit Amersfoort zitten vast op verdenking van vuurwapenbezit.

Gecrasht

Op de Rietmeent in Almere wilden agenten rond 16.00 een auto met twee inzittenden controleren. De bestuurder gaf echter flink gas en probeerde te ontkomen, maar verloor al snel de macht over het stuur en botste tegen een boom. De bijrijder kon direct worden aangehouden. De bestuurder wist te ontkomen. In de auto werd een vuurwapen en een hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Hoeveel en wat voor drugs is niet bekendgemaakt.

Voortvluchtig

Aansluitend werd in een woning aan de Middenhof een doorzoeking gedaan waarbij de EOD ook ter plaatse was. De tweede verdachte die wist te ontkomen is nog niet aangehouden, zijn identiteit is bij de politie bekend.

De politie zet het onderzoek voort.