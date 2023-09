Arrestaties in Antwerpse cold case uit 2008

Connect on Linked in

In een gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter in Antwerpen naar de moord op een toen 27-jarige man is vrijdag een 62-jarige vrouw in voorlopige hechtenis geplaatst voor moord. Een tweede verdachte vrouw is op vrije voeten.

Huiszoekingen

Volgens het Antwerpse parket zijn er afgelopen donderdag vier huiszoekingen geweest, in Koekelberg, Edingen en Halle. Twee vrouwen van 62 en 70 werden gearresteerd en verhoord. Vrijdag verschenen ze voor de onderzoeksrechter. De 62-jarige vrouw werd aangehouden, de 70-jarige vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden.

De zaak is drie jaar geleden opnieuw geanalyseerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen. Het onderzoek is begin 2021 hervat.

Volgens de Gazet van Antwerpen gaat het om de moord op C. uit Antwerpen.

Roosendaal

Op 26 juni 2008 werd er aangifte gedaan van de verdwijning van de 27-jarige C., die in het criminele milieu actief was. Zijn auto werd zes maanden later in het Nederlandse Roosendaal teruggevonden. Verder ontbrak ieder spoor. Zijn lichaam is ook nooit gevonden.

Meer onderzoek

Het parket laat weten dat het hernieuwde onderzoek op dit moment meer duidelijkheid gebracht over wat er met de Antwerpenaar is gebeurd. Maar meer onderzoek is nog nodig.