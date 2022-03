Arrestaties in België en Nederland in onderzoek naar groot drugsnetwerk

Connect on Linked in

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar een grote wietorganisatie zijn op dinsdag 8 maart twaalf huiszoekingen uitgevoerd in België en Nederland. Daarbij zijn zeven verdachten opgepakt. Bij de huiszoekingen zijn onder meer verschillende soorten en hoeveelheden drugs, vuurwapens en een ton cash geld in beslag genomen.

Grote wietplantage

De recherche in de stad Lier kwam in 2020 een grote wietplantage in opbouw op het spoor. De plantage in de Mechelsestraat in Lier werd afgebroken en al het materiaal werd in beslag genomen. Uit nader onderzoek bleek dat de plantage een groot netwerk in kaart bracht dat zich zou bezighouden met de inrichting en het beheer van cannabisplantages en de in- en uitvoer van cannabisproducten. Er werden gehuurde mobile homes gebruikt om cannabisproducten in te voeren vanuit Spanje.

Twaalf huiszoekingen

Vorige week dinsdag werden er in opdracht van de onderzoeksrechter twaalf huiszoekingen uitgevoerd: negen daarvan vonden plaats in Schoten, Schilde, Berchem, Mortsel, Wommelgem, Hulshout en Brasschaat. In Nederland waren er drie huiszoekingen in Axel en Hoofddorp.

De spil van de wietorganisatie zou een koppel uit Schoten zijn. In totaal zijn zeven verdachten opgepakt. De onderzoeksrechter in Mechelen heeft vijf verdachten onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer in Mechelen bevestigde hun aanhouding.

Cash, vuurwapens en drugs

De Belgische en Nederlandse politie hebben bij de huiszoekingen 100.000 euro cash, 12,6 kilo cocaïne, 6.794 xtc-pillen, ruim twee kilo crystal meth, ongeveer 40 kilo wiet, 5,8 kilo hasj, 6,8 gram heroïne, 3,8 kilo cannabispasta, één kilo speed, twee vuurwapens met munitie en vier voertuigen, waarvan één met Spaans kenteken, in beslag genomen. Daarnaast zijn grote hoeveelheid materialen om plantages op te zetten en de drugs voor de verkoop klaar te zetten in beslag genomen.

In totaal werden er 45 Belgische politiemensen ingezet uit de politiezones Lier, Minos, Brasschaat, Schoten, Zuiderkempen en Voorkempen en werd er samengewerkt met de federale politie en de Nederlandse politie.