Arrestaties in grootschalig onderzoek naar witwassen

In een groot witwasonderzoek van de FIOD zijn in juli en augustus vier mannen en een vrouw opgepakt. Dat heeft de FIOD pas dinsdag naar buiten gebracht. De verdachten zijn mannen van 53, 46, 42 en 34 jaar en een 21-jarige vrouw.

(Beeld uit archief)

Faciliteren

Ze komen uit Amsterdam, Badhoevedorp en Ommen. Tijdens doorzoekingen in twaalf woningen en een bedrijfspand in Amsterdam, Badhoevedorp en Ommen is beslag gelegd op onroerende zaken, binnenlandse en buitenlandse bankrekeningen, cryptowallets, fysieke en digitale administratie, contant geld, meerdere telefoons, bankpassen, designer goederen, twee auto’s en een scooter.

Het groepje wordt verdacht van witwassen. De 42-jarige man wordt ook verdacht van fraude met omzetbelasting. De FIOD en het functioneel parket denken dat de groep ook bezig was met het faciliteren van crimineel geld witwassen voor anderen.

Buiten zicht

De verdachten hadden meerdere bankrekeningen in Nederland en in meerdere andere landen. Vermoedelijk was hun doel om daarmee geld bewust buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten en opsporingsdiensten te houden.

Justitie denkt dat op die rekeningen door de verdachten betalingen werden ontvangen die geen bedrijfseconomisch doel of tegenprestatie hadden. Ook waren op de bankrekeningen onduidelijke of oncontroleerbare transacties te zien met omschrijvingen die volgens de FIOD de werkelijke reden van de overschrijving verhulden.

Onverklaarbaar vermogen

Ook werden bedragen contant op de rekeningen gestort die daarna weer contant werden opgenomen of werden overgeboekt naar andere bankrekeningen van verdachten en derden. Vermoedelijk maakten ze daarbij ook gebruik van valse facturen. De FIOD vermoedt dat de overboekingen en contante stortingen een criminele herkomst hebben.

Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt ook dat er sprake is van aanzienlijk onverklaarbaar vermogen bij de verdachten. De inkomende en uitgaande transacties op rekeningen van verdachten en hun bezittingen staan niet in verhouding met de inkomens die bij de Belastingdienst bekend zijn.