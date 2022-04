Arrestaties in onderzoek drugshandel, witwassen en illegaal gokken

Connect on Linked in

De politie heeft twaalf verdachten aangehouden in een onderzoek naar drugshandel, witwassen en illegaal gokken. Dat gebeurde woensdag en donderdag bij invallen in woningen en panden in Soesterberg, Zeist, Vinkeveen en Rotterdam. Daarbij werden drugs, contant geld, vuurwapens, auto’s en administratie in beslag genomen.

Aanleiding voor het onderzoek waren anonieme meldingen van onder andere overlast en beperkte en afwijkende bedrijvigheid, zoals bezoek van mensen in de late avond en nachtelijke uren, die niet paste bij een autobedrijf aan de Postweg in Soesterberg.

Luxe levensstijl

Verder waren onder andere de twijfel over levensvatbaarheid van het bedrijf in combinatie met de luxe levensstijl van hoofdverdachten, de opvallende hoeveelheid beveiligingscamera’s bij het pand en het huis van een van de eigenaren, belangrijke signalen dat iets niet klopte. Ook meldingen dat eigenaren van het autobedrijf betrokken zouden zijn bij drugshandel, was reden voor de start van het onderzoek. Daarbij ontstond bij de politie het vermoedden dat in het pand illegaal werd gegokt.

Pokertafel

Tijdens de inval woensdagavond bij het autobedrijf aan de Postweg in Soesterberg werden twaalf verdachten aangehouden op verdenking van illegaal gokken. Twee hoofdverdachten, mannen van 29 en 57 uit Zeist, worden verdacht van drugshandel, witwassen en het organiseren en faciliteren van illegale gokbijeenkomsten. In het autobedrijf werd een pokertafel met toebehoren aangetroffen.

Drugs en vuurwapens

Naast het onderzoek in Soesterberg, werden zoekacties uitgevoerd in huizen van de hoofdverdachten in Zeist en Rotterdam. Bij de doorzoekingen werden diverse goederen in beslag genomen zoals drugs, contant geld, vuurwapens en dertien auto’s. In de panden werd tevens verschillende administratie in beslag genomen.

Naast verschillende politie-eenheden waren ook medewerkers van de gemeente Soest en medewerkers van Defensie en de Kansspelautoriteit betrokken. Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de doorzoekingen met geavanceerde apparatuur.