Arrestaties in onderzoek naar zware explosie op Tholen

Dinsdagmorgen heeft de politie drie verdachten opgepakt in het onderzoek naar een aanslag op het huis van een gezin in Tholen, in september vorig jaar. Onder de verdachten zijn twee vrouwen.

Zwaar beschadigd

De aanslag was gericht op een woning aan het Slachtveld in Tholen en gebeurde op woensdagnacht 27 september 2023. Een woonhuis met daarin een gezin met twee jonge kinderen raakte zwaar beschadigd door een hevige explosie. Er raakte niemand gewond.

De verdachten zijn een 27-jarige man uit Stavenisse en twee vrouwen uit Tholen (43 en 45 jaar). De politie heeft vijf woningen doorzocht. Het onderzoek loopt nog door en de politie heeft nog andere verdachten op het oog.

Renault Clio

Het programma Opsporing Verzocht toonde in de uitzending van dinsdag 10 oktober 2023 beelden van Renault Clio die kort na de explosie vanaf het Slachtveld via het Bastion over de Ten Ankerweg in Tholen wegreed. Uit het onderzoek is gebleken dat dat hierin waarschijnlijk de dader (s) zat(en)

Aangestoken

De 27-jarige man uit Stavenisse wordt ervan verdacht het explosief te hebben aangestoken.

De politie verdenkt de twee vrouwen uit Tholen (43 en 45 jaar) van het besturen van de vluchtauto’s, waaronder de Renault Clio.