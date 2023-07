Arrestaties in onderzoek naar megavangst ketamine

Connect on Linked in

De recherche heeft dinsdagmorgen invallen gedaan in drie woningen in Steenbergen in verband met de vondst van een reusachtige voorraad ketamine. Eerder werden al acht verdachten opgepakt. In februari werd in een boerderij in de buurt van Steenbergen een geheime opslag van 1700 kilo ketamine ontdekt.

(Beeld uit archief)

Miljoenen

Bij de doorzoekingen van dinsdag zijn onder meer contant geld en diverse documenten in beslag genomen. In februari nam de politie al enkele miljoenen euro’s aan cash in beslag.

Enorm

De in februari in beslag genomen hoeveelheid ketamine is enorm. De politie schat de waarde ervan op een kleine 40 miljoen euro.

Ketamine is een narcosemiddel dat in gebruik is als partydrug.

De politie zoekt nog actief naar vier voortvluchtige verdachten die mogelijk in het buitenland verblijven.