5 september 2025

Arrestaties in zaak Betuwse drugsbende waarin ook neef Taghi verdachte is

De politie Oost-Nederland heeft maandag in een langlopend onderzoek naar een criminele drugsorganisatie drie mannen aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Het gaat om een 20-jarige man en twee 21-jarige mannen uit de gemeente West Betuwe. Bij hun aanhoudingen zijn ook gegevensdragers in beslag genomen. In hetzelfde onderzoek werd in juni in Spanje al een 24-jarige neef van Ridouan Taghi opgepakt. Hij wacht nog op zijn overlevering naar Nederland.