5 september 2025

Arrestaties in zaak Betuwse drugsbende waarin ook neef Taghi verdachte is

De politie Oost-Nederland heeft maandag in een langlopend onderzoek naar een criminele drugsorganisatie drie mannen aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Het gaat om een 20-jarige man en twee 21-jarige mannen uit de gemeente West Betuwe. Bij hun aanhoudingen zijn ook gegevensdragers in beslag genomen. In hetzelfde onderzoek werd in juni in Spanje al een 24-jarige neef van Ridouan Taghi opgepakt. Hij wacht nog op zijn overlevering naar Nederland.

De drie mannen die maandag zijn aangehouden zijn in de loop van deze week na verhoor heengezonden en zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. In het langlopende onderzoek werden eerder op verschillende momenten en locaties al vijf verdachten aangehouden.

