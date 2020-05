Arrestaties na inval drugslab Drempt

Connect on Linked in

Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft vrijdagmiddag tijdens een inval bij een boerderij in Achter-Drempt een drugslab gevonden. Het lab werd in één van de schuren aan de Zomerweg in het Gelderse dorp aangetroffen. Er zijn drie mensen aangehouden.

Flashbangs

Leden van de landelijke Dienst Speciale Interventies (DSI) vielen met speciale luchtmaskers het pand in het buitengebied van Achter-Drempt binnen. Daarbij werd gebruikgemaakt van honden, een drone en stungranaten (flashbangs). De inval is het resultaat van een lopend onderzoek van de landelijke recherche.

Enorme puinhoop

Hoewel een bron meldt dat het zou gaan om een amfetaminelab, is het volgens politiewoordvoerder Thomas Aling is nog onduidelijk welke drugs er in de schuur werden gemaakt. ‘Het was een enorme puinhoop daarbinnen. Dat gaan we eerst opruimen zodat de Landelijke Faciliteit Ontmanteling de ruimte veilig verder kan onderzoeken.’

Volgens de politie zijn er drie mannen aangehouden die niet allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben.