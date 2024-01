Arrestaties na mogelijke explosieven in auto Amsterdam Nieuw-West

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft woensdagochtend drie verdachten aangehouden na een ‘verdachte situatie’ aan de Burgemeester Van der Pollstraat in Amsterdam Nieuw-West. Er zou mogelijk explosief materiaal zijn aangetroffen in hun auto.

EOD

Rond 05.00 kreeg de politie melding van een verdachte situatie. Het voertuig werd vervolgens gevolgd en in Amsterdam aan de kant van de weg gezet en gecontroleerd. In de auto is mogelijk explosief materiaal aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse voor onderzoek en om het materiaal veilig af te voeren.

De aangehouden verdachten zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De auto is weggesleept voor verder onderzoek. Of het om een echte explosieven gaat, is nog onduidelijk.